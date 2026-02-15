Marco Rubio, segretario di Stato degli Stati Uniti, ha affermato che gli Stati Uniti non chiedono all’Europa di essere un vassallo, durante una visita in Slovacchia. La dichiarazione arriva dopo il suo intervento alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza, dove ha sottolineato la volontà di mantenere rapporti equilibrati con i partner europei. Rubio ha spiegato che gli Stati Uniti desiderano collaborare senza imporre loro un ruolo secondario.

“Non stiamo chiedendo all’Europa di essere un vassallo degli Stati Uniti “. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, parlando dalla Slovacchia, dove si è recato dopo avere partecipato alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. “Non vogliamo che siate dipendenti da noi. Non stiamo chiedendo all’Europa di essere un vassallo degli Stati Uniti. Vogliamo essere partner, lavorare con voi, lavorare e cooperare con i nostri alleati”, ha detto Rubio. “Più sono forti i membri della Nato, più forte è la Nato”, ha concluso. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa-Ue, Rubio: "Non chiediamo all'Europa di essere un vassallo"

