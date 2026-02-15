Usa-Ue Rubio | Non chiediamo all' Europa di essere un vassallo
“Non stiamo chiedendo all’Europa di essere un vassallo degli Stati Uniti “. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, parlando dalla Slovacchia, dove si è recato dopo avere partecipato alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. “Non vogliamo che siate dipendenti da noi. Non stiamo chiedendo all’Europa di essere un vassallo degli Stati Uniti. Vogliamo essere partner, lavorare con voi, lavorare e cooperare con i nostri alleati”, ha detto Rubio. “Più sono forti i membri della Nato, più forte è la Nato”, ha concluso. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
