Ronchis Ud | la Nona Gara della Brovada celebra la tradizione friulana a tavola | appuntamento il 22 febbraio 2026

Ronchis, nel Friuli Venezia Giulia, organizza la nona edizione della Gara della Brovada il 22 febbraio 2026, dopo aver attirato centinaia di partecipanti nelle passate edizioni. La manifestazione mette in mostra la preparazione tradizionale di questa specialità friulana, con dimostrazioni dal vivo e assaggi lungo le vie del paese. La gara si svolge nelle piazze principali, dove i concorrenti si sfidano a chi realizza la brovada più autentica e gustosa.

La Nona Gara della Brovada a Ronchis: un tuffo nella tradizione friulana. Ronchis, nel cuore del Friuli Venezia Giulia, si prepara a celebrare la nona edizione della “Gara della Brovada” il 22 febbraio 2026. L’evento, che si svolgerà alla Cantina del Conte in Via Maggiore 26, è un omaggio alla tradizione culinaria contadina e un’occasione per valorizzare un piatto iconico della regione, la brovada, attraverso una competizione rigorosamente alla cieca. Un patrimonio culturale in competizione. La gara della brovada è diventata un appuntamento atteso dagli amanti della gastronomia locale e un simbolo della vivace cultura enogastronomica del Friuli Venezia Giulia.🔗 Leggi su Ameve.eu

Alla Cantina del Conte di Ronchis si svolge la nona gara della brovada, perché ogni anno attrae sempre più appassionati.

