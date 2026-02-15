Rocco Casalino | Il mio ex disse che ero il demonio Sono innamorato di Alejandro è stato un colpo di fulmine

Rocco Casalino è tornato a parlare dell'amore per il compagno Alejandro: "Fu un colpo di fulmine, ci siamo conosciuti un giorno in Colombia". Oggi vivono insieme e sognano un futuro. Commosso, ha detto: "Non credo di meritarmelo".🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Niko: Dopo Anime Perse è morta mia madre, canto per lei. Faccio l’impiegato ma sogno la musica. Nel cuore i complimenti di Caruso; Rocco Casalino | dalla tv alla politica e l’amore trovato in un unicorno; A Verissimo Rocco Casalino con il compagno Alejandro.

Chi è il compagno di Rocco Casalino?/ Alejandro? L’unica persona assieme a cui mi immagino papàChi è il compagno di Rocco Casalino? Dopo la storia con José Carlos Alvarez, il 53enne ha trovato il suo 'unicorno': Lo chiamo così perché... ... ilsussidiario.net

Rocco Casalino in lacrime a Verissimo con il nuovo fidanzato: Non ho mai amato nessuno cosìA Verissimo Rocco Casalino aveva raccontato per la prima volta di avere un nuovo fidanzato ed è nel programma di Silvia Toffanin che ha deciso di presentarlo in pubblico per la prima volta. Si tratt ... today.it

Rocco Casalino e l’amore per il suo Alejandro: “Non mi sono mai sentito così amato, mi sembra di non meritarlo” #Verissimo facebook

#verissimo, anticipazioni ospiti puntate 14 e 15 febbraio: da Melissa Satta a Rocco Casalino e il compagno Alejandro, tutti gli os... x.com