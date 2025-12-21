«È finalmente tutto al suo posto, come se tutto fosse come avevo sempre sognato». Rocco Casalino è tornato a Verissimo con il sorriso, pronto per affrontare una nuova. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Rocco Casalino: «Amo Alejandro, è stato un colpo di fulmine: con lui pronto a diventare papà. Troppi traumi nel passato, non riesco a dormire da solo»

Leggi anche: Rocco Casalino pronto al ritorno al Grande Fratello Vip

Leggi anche: «Pronto? Sono Nichi Vendola», lo scherzo a Rocco Casalino dopo l’addio al M5s. L’idea del nuovo partito: la risposta dell’ex portavoce di Conte

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Verissimo: La lettera di Carmelina per Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni Video; Le Iene: Il monologo di Elena Linari Video; Chi vuol essere milionario: Seconda puntata Video; Verissimo: Romina Power: La meditazione mi ha aiutata ad affrontare la scomparsa di mia figlia Ylenia Video.

Rocco Casalino: «Oggi amo Alejandro, è stato un colpo di fulmine: con lui pronto a diventare papà. Troppi traumi nel passato, non riesco a dormire da solo» - «È finalmente tutto al suo posto, come se tutto fosse come avevo sempre sognato». msn.com