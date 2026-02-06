Comuni Montani semaforo verde solo per 10 paesi del Foggiano | La battaglia continua

Celenza Valfortore torna a essere ufficialmente un comune montano dopo che il nuovo Dpcm ha modificato le regole. Solo dieci paesi del Foggiano ottengono il semaforo verde, mentre altri restano fuori. La battaglia continua per ottenere il riconoscimento e i vantaggi che derivano da questa classificazione.

Il Governo rivede i criteri di classificazione dei Comuni montani. Riconosciuta la 'montanità' per Celenza Valfortore, Carlantino, San Marco La Catola e Rocchetta Sant’Antonio sui Monti Dauni e Vieste, Carpino, Cagnano, Peschici, Mattinata e Ischitella per il promontorio. Il sindaco Venditti: “Al fianco degli esclusi” Celenza Valfortore torna ad essere ‘comune montano’. E’ quanto prevede il Dpcm attuativo della Legge 1312025 (nuova legge sulla montagna) che, ieri, ha ridefinito la classificazione dei comuni montani su nuovi criteri (percentuali di pendenza e altitudine su tutto il territorio comunale sono stati abbassati) tornando ad inserire nella classificazione di ‘montani’ oltre a Celenza Valfortore, anche Carlantino, San Marco La Catola e Rocchetta Sant’Antonio, per i Monti Dauni, e i comuni di Vieste, Carpino, Cagnano Varano, Peschici, Mattinata, Ischitella.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Approfondimenti su Comuni Montani

Dodici Comuni montani del foggiano sono stati esclusi dalla nuova classificazione nazionale, suscitando sdegno e protesta.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Comuni Montani

