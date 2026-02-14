Risultati Serie A 2025 26 LIVE | Il Como cade contro la Fiorentina L’Atalanta passa in casa della Lazio

Il Como ha perso contro la Fiorentina, una sconfitta che complica la sua posizione in classifica. La squadra toscana ha segnato il gol decisivo al 75° minuto, approfittando di una difesa avversaria poco concentrata. Intanto, l’Atalanta ha ottenuto una vittoria importante in trasferta, battendo la Lazio con un gol nel secondo tempo. La partita si è giocata in un’atmosfera tesa, con entrambe le squadre che hanno cercato il risultato fino alla fine.

La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l'entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 202526 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all'ultima giornata.