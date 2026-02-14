Risultati Serie A 2025 26 LIVE | Il Como cade contro la Fiorentina L’Atalanta passa in casa della Lazio

Da internews24.com 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Como ha perso contro la Fiorentina, una sconfitta che complica la sua posizione in classifica. La squadra toscana ha segnato il gol decisivo al 75° minuto, approfittando di una difesa avversaria poco concentrata. Intanto, l’Atalanta ha ottenuto una vittoria importante in trasferta, battendo la Lazio con un gol nel secondo tempo. La partita si è giocata in un’atmosfera tesa, con entrambe le squadre che hanno cercato il risultato fino alla fine.

Inter News 24 Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian Chivu. La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l’entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 202526 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Internews24.com

risultati serie a 2025 26 live il como cade contro la fiorentina l8217atalanta passa in casa della lazio

© Internews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Il Como cade contro la Fiorentina. L’Atalanta passa in casa della Lazio

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: la Fiorentina espugna Como, tocca a Lazio e Atalanta

La Fiorentina ha vinto a Como, causando l’eliminazione della squadra locale dalla lotta per la salvezza.

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Il Milan supera il Pisa nel segno di Modric. Il Como cade contro la Fiorentina

Il Milan ha vinto contro il Pisa grazie a un gol di Modric, che ha deciso la partita con un tiro preciso al 70’.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Coppa Italia: ufficiali le date delle semifinali di andata; Guida alla Serie A Women 2025-26: calendario, risultati e dove vederla in tv; CALCIO DILETTANTI 2025-26: risultati, classifiche e marcatori; Serie A 2025/2026 Giornata 24 : Risultati E Classifica.

risultati serie a 2025Serie A 2025/26, tutti i risultati della ventiquattresima giornata e la classifica!Ecco tutti i risultati della ventiquattresima giornata di Serie A 2025/26 e la classifica. L’Inter scappa in attesa del recupero. generationsport.it

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Fiorentina in 4K! Diretta gol live score 25^ giornata (14 febbraio 2026)Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score oggi, sabato 14 febbraio 2026, delle partite per la 25^ giornata che sono in programma. ilsussidiario.net