Analisi e aggiornamenti sul match Rio Ave-Benfica, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle ore 21:30 a Vila do Conde. Approfondiamo formazioni, quote e pronostici, considerando lo stato di forma delle due squadre e gli ultimi risultati. Il Benfica, reduce dalla sconfitta in Taça de Portugal contro il Porto, cerca di risollevarsi in un incontro importante per la stagione.

Non sembra una stagione ricca di soddisfazione per il Benfica: mercoledì notte è arrivata un’altra amarezza piuttosto significativa, perchè le Aquile sono uscite dalla Taça de Portugal per mano degli eterni rivali del Porto. In campionato gli Encarnados sono lontani dalla squadra di Farioli e in pochi giorni sono usciti da entrambe le coppe: le. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Rio Ave-Benfica (sabato 17 gennaio 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Aquile attese a Vila do Conde

