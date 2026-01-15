Rio Ave-Benfica sabato 17 gennaio 2026 ore 21 | 30 | formazioni quote pronostici Aquile attese a Vila do Conde
Analisi e aggiornamenti sul match Rio Ave-Benfica, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle ore 21:30 a Vila do Conde. Approfondiamo formazioni, quote e pronostici, considerando lo stato di forma delle due squadre e gli ultimi risultati. Il Benfica, reduce dalla sconfitta in Taça de Portugal contro il Porto, cerca di risollevarsi in un incontro importante per la stagione.
Non sembra una stagione ricca di soddisfazione per il Benfica: mercoledì notte è arrivata un’altra amarezza piuttosto significativa, perchè le Aquile sono uscite dalla Taça de Portugal per mano degli eterni rivali del Porto. In campionato gli Encarnados sono lontani dalla squadra di Farioli e in pochi giorni sono usciti da entrambe le coppe: le. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Benfica, allarme prima della Juve: ko col Porto, l’infortunio e il no di Mourinho a Barrenechea; André Luiz close to Benfica as Rio Ave line up replacement; Benfica ancora ko, Mourinho attacca i suoi: “Gli auguro di non dormire”; CALCIO Il Fanfulla porta a Lodi il centrocampista giramondo Madiu Bari.
Pronostico Rio Ave vs Benfica – 17 Gennaio 2026 - Benfica è in programma il 17 Gennaio 2026 alle 21:30 nello scenario dello Stadio do ... news-sports.it
Mourinho, che crollo. Il Benfica ne prende 3 dal Braga in Taca da Liga. E la Juve si avvicina - Ora il Porto in Coppa, il Rio Ave in Liga e il ritorno allo Stadium un anno dopo ... tuttosport.com
: Rafa #Obrador sarà un nuovo giocatore del Torino. L’esterno spagnolo arriva dal Benfica con la formula del prestito con opzione per il riscatto. Il giocatore è atteso a Torino nella giornata di sabato. #Mondotoro x.com
FINO ALLA FINE!!! JUVENTUS - Lecce Sabato 3 Gennaio 2026 Ore 18:00 JUVENTUS - Cremonese Lunedì 12 Gennaio 2026 Ore 20:45 JUVENTUS - Benfica Champions League Mercoledì 21 Gennaio 2026 Ore 20:45 BIGLIETTI E VIAGGIO DISPONI - facebook.com facebook
