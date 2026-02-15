Rigore su Osimhen? Colombo analizza il caso Napoli-Roma

Nel match tra Napoli e Roma, giocato al Maradona e valido per la 25ª giornata di Serie A, l’arbitro ha assegnato un rigore a favore del Napoli dopo un intervento su Osimhen. Colombo ha esaminato la decisione, sottolineando come l’episodio abbia acceso il dibattito tra tifosi e commentatori. La partita è stata molto combattuta, con continui capovolgimenti di fronte e diverse occasioni da gol.

Nel confronto tra Napoli e Roma, disputato al Maradona e valido per la 25ª giornata di Serie A, è emersa una gara intensa, caratterizzata da continui capovolgimenti e ritmo elevato. Il risultato finale è stato di 2-2, con una serie di episodi decisivi e una gestione arbitrale che ha tenuto alta l'attenzione dell'intero stadio. L'arbitro Andrea Colombo, proveniente dalla sezione di Como, ha guidato l'incontro con decisione, intervenendo nei momenti chiave della ripresa. Nel primo tempo, la partita si è sviluppata senza situazioni particolarmente delicate da moviola, ma con decisioni che hanno mantenuto alta la correttezza della gestione (fisica e tattica) del gioco.