Palazzo Chiavelli e Ridotto del Teatro Gentile | approvato il progetto di fattibilità per la ricostruzione post sisma

La Giunta comunale di Fabriano ha approvato definitivamente il progetto di fattibilità tecnico-economica per la ricostruzione post sisma di Palazzo Chiavelli e del Ridotto del Teatro Gentile, danni causati dal recente terremoto. L’intervento mira alla riparazione e al miglioramento sismico di questi importanti edifici storici, fondamentali per il patrimonio culturale della città.

FABRIANO – Nella seduta della Giunta comunale dell'11 dicembre 2025, è stato approvato in via definitiva il Progetto di fattibilità tecnico-economica relativo ai lavori di riparazione dei danni e di miglioramento sismico di Palazzo Chiavelli e del Ridotto del Teatro Gentile, edifici gravemente.

