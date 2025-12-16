Genoa Inter il dato sui nerazzurri che lascia a bocca aperta

L'incontro tra Genoa e Inter ha riservato un dato sorprendente sui nerazzurri, che ha lasciato tutti sbalorditi. Dopo la vittoria a Marassi, emergono statistiche e performance che evidenziano un risultato inaspettato, suscitando grande interesse tra tifosi e addetti ai lavori. Ecco i dettagli di questo risultato clamoroso.

Il Corriere della Sera ha evidenziato la notevole capacità di lettura della partita da parte dell'allenatore rumeno Cristian Chivu e del suo staff in occasione della vittoria contro il Genoa. Nonostante i nerazzurri siano la squadra che effettua la media più alta di cross a partita in Europa (4,7), a Marassi la strategia è stata radicalmente diversa. Gli esterni brasiliani, Carlos Augusto e Luis Henrique, non hanno quasi mai cercato il fondo. Secondo il quotidiano, i due si sono mantenuti in posizione più bassa, con l'obiettivo di attrarre la pressione dei loro diretti avversari.

Genoa Inter, successo importante dei nerazzurri del match delle 18 di Serie A. Il resoconto della sfida giocata in Liguria - Genoa Inter, i nerazzurri portano a casa una vittoria fondamentale in chiave campionato e si portano al primo posto in classifica. lazionews24.com

Ci avete fatto caso anche voi dopo Genoa-Inter 1-2 #PassioneInter #Inter #GenoaInter #amala #forzainter #seriea - facebook.com facebook

Scontri prima di Genoa-Inter, sale a 15 il numero degli agenti feriti x.com

