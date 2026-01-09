Tindari verso il rilancio turistico Pettina richiama il progetto green della Locanda | Un’occasione da non archiviare

Dopo un decennio di attese, l’area archeologica di Tindari si appresta a una nuova fase di rilancio turistico, in linea con il progetto green della Locanda Pettina. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità importante per valorizzare il patrimonio culturale e naturalistico della zona, contribuendo alla promozione sostenibile del territorio. Un’occasione da considerare con attenzione per rafforzare l’offerta turistica e il rispetto dell’ambiente.

Dopo dieci anni di iter amministrativo, l’area archeologica di Tindari si prepara ad avviare una nuova fase di valorizzazione turistica. La Cassazione del tempo burocratico si è finalmente chiusa: il progetto di sistemazione della sentieristica e di riqualificazione degli spazi di accesso e sosta. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

