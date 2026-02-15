Referendum in circostanze simili alle attuali è meglio staccarsi dal branco e procedere da soli

Il politico Marco Rossi ha deciso di sostenere il voto singolo sulla riforma della giustizia, perché crede sia meglio agire da soli piuttosto che seguire la massa. Con il referendum in arrivo, Rossi ha spiegato che in situazioni simili è più efficace prendere decisioni indipendenti. La consultazione popolare si terrà tra pochi giorni, e gli italiani sono chiamati a scegliere se approvare o meno le modifiche proposte.

Per il referendum sulla riforma della giustizia è iniziato il conto alla rovescia. A fine della settimana prossima gli italiani dovranno esprimersi con un sì o con un no per quanto riguardo la riforma della giustizia. Quest' ultima, secondo le osservazioni di quanti elaborano gli exit poll, oltre a rappresentare il casus belli è, senza dubbio, la stessa che uscirà malridotta dalla tempesta mediatica in atto. La stessa che ormai da mesi sta scuotendo gli italiani, bistrattata ovvero perdente, già prima dello spoglio delle schede. Quella che sarebbe dovuta essere una consultazione serena come anche la sua marcia di avvicinamento al dies ad quem, è diventata in breve un confronto partitico.