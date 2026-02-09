Milano-Sanremo 2026 Evenepoel dice no | Meglio procedere un passo alla volta

Remco Evenepoel ha deciso di non partecipare alla prossima Milano-Sanremo. Il belga, che sta vivendo un inizio di stagione molto positivo con la Red Bull-Bora-Hansgrohe, preferisce procedere con calma e non si sbilancia troppo. Nonostante le voci e l’interesse di correre sull’iconico pavé, lui preferisce aspettare, concentrandosi su una preparazione graduale. «Meglio fare un passo alla volta», ha detto, lasciando intendere che non ha fretta di correre tutte le grandi classiche subito. La sua scelta fa discut

Roma, 9 febbraio 2026 - Un inizio di stagione così positivo da far quasi temere un picco di forma troppo precoce ma magari anche tale da aggiungere qualche impegno in calendario: nonostante il vento in poppa in questo avvio della sua avventura con la Red Bull-Bora-Hansgrohe, Remco Evenepoel non si fa ingolosire e dice di no all'ipotesi di presentarsi al via della Milano-Sanremo 2026, che già avrà una startlist da urlo. Le dichiarazioni di Evenepoel. L'occasione buona per ribadire il concetto di non voler anticipare la prima sfida stagionale contro Tadej Pogacar l'ha fornita Sporza. "Non vogliamo diventare troppo sicuri di noi stessi e vogliamo procedere un passo alla volta.

