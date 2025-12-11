Chivu Inter c’è un concetto su cui non transige | lo ha ribadito anche alla squadra dopo il KO Liverpool e ha spiazzato tutti

Dopo la sconfitta contro il Liverpool, Cristian Chivu ha sottolineato un principio fondamentale per l'Inter, ribadendo l'importanza di mantenere determinati standard e valori. La sua posizione chiara ha colpito i presenti, evidenziando la ferma volontà di affrontare le sfide future con coerenza e determinazione, senza compromessi.

Inter News 24 Chivu Inter, c’è un concetto su cui non transige: lo ha ribadito anche alla squadra dopo il KO Liverpool. Il retroscena. Nel post-partita di una notte europea avvelenata dalle polemiche, Cristian Chivu ha scelto una strada inaspettata. Mentre l’ambiente interista ribolle di rabbia per il rigore concesso al Liverpool che ha deciso la sfida di Champions League, il tecnico della Beneamata ha deciso di non soffermarsi sull’errore tecnico del direttore di gara, spostando il mirino su un bersaglio diverso e, se vogliamo, più profondo: l’etica sportiva. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’analisi dell’ex difensore rumeno non cerca scuse, ma condanna un atteggiamento che sta diventando una piaga del calcio contemporaneo: la simulazione. 🔗 Leggi su Internews24.com