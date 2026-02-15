Ravenna Juventus Next Gen 2-0 LIVE | padroni di casa in nove ora i bianconeri credono nella rimonta

Ravenna ha battuto la Juventus Next Gen 2-0, dopo che i padroni di casa sono rimasti in nove uomini, e ora i bianconeri cercano di recuperare lo svantaggio. Durante il match, il Ravenna ha approfittato delle manovre offensive e delle disattenzioni della Juventus. La partita si è giocata davanti a un pubblico numeroso, con i tifosi locali che hanno festeggiato due volte nel secondo tempo.

Ravenna Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 27ª giornata di Serie C 202526. Dopo le vittorie contro Pineto, Torres e Sambenedettese, la Juventus Next Gen torna in campo per la sfida in trasferta contro il Ravenna: l'obiettivo è conquistare un'altra vittoria che sarebbe molto preziosa. Ravenna Juventus Next Gen 2-0: sintesi e moviola. 80? Dentro Amaradio – Ultimo cambio per Brambilla, che non ha ora più nulla da perdere 78? Ravenna in nove – Ammonizione ad Anacoura per perdita di tempo. Il portiere del Ravenna, dopo il primo provvedimento, accenna ad un applauso 68? Esordio per Licina – Il classe 2007 arrivato dal Bayern Monaco colleziona ora i primi minuti in bianconero. Ravenna Juventus Next Gen 2-0 LIVE: rosso diretto per Bani, ora i bianconeri credono nella rimonta Durante la partita tra Ravenna e Juventus Next Gen, Bani ha ricevuto un cartellino rosso diretto, lasciando i bianconeri in dieci uomini.