Ravenna Juventus Next Gen 2-0 LIVE | rosso diretto per Bani ora i bianconeri credono nella rimonta
Durante la partita tra Ravenna e Juventus Next Gen, Bani ha ricevuto un cartellino rosso diretto, lasciando i bianconeri in dieci uomini. La decisione dell’arbitro ha influito sullo svolgimento del match, che si è concluso con un risultato di 2-0 a favore dei padroni di casa. La squadra di Torino ora si trova a dover recuperare uno svantaggio nel secondo tempo.
Ravenna Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 27ª giornata di Serie C 202526. Dopo le vittorie contro Pineto, Torres e Sambenedettese, la Juventus Next Gen torna in campo per la sfida in trasferta contro il Ravenna: l’obiettivo è conquistare un’altra vittoria che sarebbe molto preziosa. Ravenna Juventus Next Gen 2-0: sintesi e moviola. 67? Traversa Puczka – Gran conclusione di mancino, la palla sfiora la traversa e va sul fondo 65? Rosso diretto – Dopo una revisione durata oltre cinque minuti, Bani viene espulso con un rosso diretto 58? Deme pericoloso – Involatosi verso la porta viene trattenuto da Bani, che rischia e non poco il rosso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Ravenna Juventus Next Gen 2-0 LIVE: Bianconi raddoppia, altra doccia gelata per i bianconeri
Ravenna ha battuto la Juventus Next Gen 2-0 grazie a un colpo di testa di Bianconi, che ha segnato il secondo gol nel secondo tempo.
Ravenna Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, risultato, cronaca e tabellino
La partita tra Ravenna e Juventus Next Gen si è giocata a causa di una decisione del campo che ha portato i giovani bianconeri a scendere in campo per la 27ª giornata di Serie C 202526.
