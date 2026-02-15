Ravenna ha battuto la Juventus Next Gen con un punteggio di 2-0, perché gli ospiti hanno commesso troppi errori in fase offensiva. Durante la partita, Brambila ha deciso di inserire Deme e Guerra per cercare di cambiare l’andamento del gioco. La gara si è svolta al Comunale di Ravenna, davanti a circa 1.500 tifosi locali.

Ravenna Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 27ª giornata di Serie C 202526. Dopo le vittorie contro Pineto, Torres e Sambenedettese, la Juventus Next Gen torna in campo per la sfida in trasferta contro il Ravenna: l’obiettivo è conquistare un’altra vittoria che sarebbe molto preziosa. Ravenna Juventus Next Gen 2-0: sintesi e moviola. 46? Si riparte – Brambilla si gioca le carte Deme e Guerra, finisce qui la partita di Van Aarle e Anghelé FINE PRIMO TEMPO: BIANCONERI SOTTO DI DUE ALL’INTERVALLO 45? Recupero – Il direttore di gara concede ben 7 minuti di recupero 36? RADDOPPIO RAVENNA – Dopo la traversa di Fischnaller Bianconi è il più rapido di tutti e deposita in rete 32? Ammonito Gi l – Cartellino giallo per il centrale spagnolo 22? GOL FISCHNALLER – Lancio lungo di Anacoura per Fischnaller che controlla di petto e col destro insacca il pallone 15? Gol annullato a Okaka – Si gira e calcia col sinistro: ma l’ex Udinese, tuttavia, era partito in posizione di fuorigioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ravenna Juventus Next Gen 2-0 LIVE: Brambila si gioca le carte Deme e Guerra

