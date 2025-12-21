Bra Juventus Next Gen LIVE | Deme e Anghelé alle spalle di Guerra le formazioni ufficiali
di Marco Baridon Bra Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 19ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen vuole dare seguito agli ultimi risultati positivi. I bianconeri di Brambilla affrontano oggi il Bra in trasferta nella sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato Bra Juventus Next Gen 0-0: risultato e tabellino. Aggiornamenti a partire dalle 12.30 Migliore in campo Juventus Next Gen: a fine primo tempo PAGELLE. Bra Juventus Next Gen 0-0: risultato e tabellino. Bra: Renzetti; Rottensteiner, Cannistra, Sganzerla, Tuzza, Sinani, Maressa, De Santis, La Marca, Brambilla, Baldini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
