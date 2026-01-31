Le scritte sull' Arengario e il leone vandalizzato | il Comune chiede i danni anche morali

Il Comune di Milano prepara le carte per chiedere i danni a chi ha scritto sull’Arengario e ha danneggiato la statua dei leoni sul ponte. Le scritte sono state fatte con vernice, mentre un petardo ha distrutto il leone in pietra. Ora si cerca di capire chi sono gli autori e di recuperare i costi dei danni, anche quelli morali.

Dovranno rispondere di danni materiali e morali per aver vandalizzato l'Arengario (con scritte) e la statua del ponte dei leoni (con un petardo). Lo ha ribadito il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, ricordando che per entrambi i casi sono stati identificati i presunti responsabili che sono stati deferiti all'autorità giudiziaria. Con indagini che, come confermato anche dall'assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia, si sono svolte in modo egregio portando all'identificazione dei presunti colpevoli nell'arco di pochi giorni. Il primo caso, quello dell'Arengario vandalizzato, risale al mese di maggio 2025 quando, nella notte precedente alla parata dell'Italian Raid Commando per le strade del centro storico, sul muro dell'Arengario è comparsa la scritta "Fuori i militari da Monza".

