L’oroscopo? Antichissimo Ecco come 12 costellazioni babilonesi sono diventate il tuo segno zodiacale

L’origine dell’oroscopo risale a tempi antichissimi, quando le antiche civiltà babilonesi attribuivano significati alle stelle e alle costellazioni. Nel corso dei secoli, queste associazioni si sono evolute fino a dare origine ai dodici segni zodiacali che conosciamo oggi. L’astrologia, radicata in questa tradizione millenaria, continua a essere uno strumento di riflessione e orientamento per molte persone.

Sebbene i segni zodiacali possano sembrare una pratica moderna, l’astrologia ha profondamente plasmato le civiltà attraverso i millenni, continuando a fornire indicazioni alle nuove generazioni in cerca di chiarezza e di una guida. In pochi, infatti, sanno che La pratica dell’astrologia ha avuto origine nell’antica Mesopotamia nel secondo millennio avanti Cristo. Fin dal 3000 avanti Cristo in questa regione si facevano previsioni in base alla posizione del Sole, della Luna e dei cinque pianeti più vicini alla Terra. Nella città di Babilonia, poi, le stelle e i pianeti venivano utilizzati per interpretare i presagi degli dei. 🔗 Leggi su Cultweb.it

