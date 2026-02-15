Pungitura e tatuaggi | i riti di affiliazione al clan dei ' Mangianastri'

Il nome del clan 'Mangianastri' è legato a rituali di affiliazione che includono la pungitura con sangue e il bruciare un santino, simboli di fedeltà e appartenenza. Recentemente, sono stati scoperti anche tatuaggi permanenti con la scritta 'Mangianastri', che i membri si fanno incidere sul corpo per mostrare il loro legame. Un esempio concreto è quello di un giovane arrestato che portava sul braccio un tatuaggio identico a quello dei capi storici del gruppo.

Il rito della pungitura, tipico delle associazioni mafiose, con il sangue e il santino bruciato. E ancora il tatuaggio con la scritta “Mangianastri” per indicare il clan di appartenenza. Sono le modalità di affiliazione al clan Gagliardi con cui i nuovi affiliati venivano “battezzati” per entrare a far parte del sodalizio. Il retroscena emerge da alcune intercettazioni confluite nell’inchiesta che ha portato a 21 misure cautelari per i componenti del clan Gagliardi, alias dei Mangianastri, tra cui i nuovi capi, Antonio Bova e Luciano Santoro, entrambi finiti in carcere, con il boss Angelo Gagliardi, indagato e già detenuto, ritenuto il vertice dell’associazione camorristica.🔗 Leggi su Casertanews.it

I carabinieri di Mondragone hanno eseguito questa mattina un blitz che ha portato all’arresto di 21 persone.

