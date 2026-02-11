I riti di affiliazione del clan dei Mangianastri | la pungitura il santino bruciato e i tatuaggi

I carabinieri di Mondragone hanno eseguito questa mattina un blitz che ha portato all’arresto di 21 persone. Gli investigatori hanno scoperto che gli affiliati al clan Gagliardi seguivano riti di affiliazione come la “pungitura”, il bruciare un santino e tatuaggi simbolici. Le indagini hanno messo in luce un sistema di adesione basato su pratiche rituali, usate per rafforzare il legame tra i membri.

Dalle indagini dei carabinieri sul gruppo legato al clan Gagliardi di Mondragone (Caserta) è emerso che gli affiliati usavano dei riti di adesione e affiliazione; stamattina il blitz: 21 misure cautelari.

