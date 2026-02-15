Psdi Calabria | A Rende critiche costruttive per stimolare la maggioranza

Il Psdi Calabria ha criticato l’amministrazione di Rende, chiedendo un confronto più aperto e coinvolgente. La richiesta nasce dalla necessità di ascoltare di più le opinioni dei cittadini, soprattutto dopo le recenti decisioni che hanno suscitato malcontento tra alcuni residenti. Il partito invita il sindaco e la giunta a organizzare incontri pubblici e a favorire il dibattito sulle questioni che riguardano la città.

Psdi Calabria: Stimolo al Dialogo per una Rende più Partecipata. Rende, Calabria – Il Partito Socialista Democratico Italiano (Psdi) della Calabria lancia un appello all'amministrazione comunale di Rende per un confronto più aperto e una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita politica della città. L'iniziativa, promossa dal coordinatore regionale Luigi Cosentini, mira a stimolare una gestione della cosa pubblica più trasparente e inclusiva in un momento di transizione per la comunità rendese. Un'Opposizione Costruttiva nel Contesto Locale. L'intervento del Psdi si inserisce in un panorama politico calabrese in evoluzione, caratterizzato da una crescente attenzione alle dinamiche locali e dalla ricerca di un rinnovato rapporto tra amministrazioni e cittadini. Psdi Calabria: «A Rende critiche costruttive per stimolare la maggioranza»Il coordinatore regionale Cosentini sottolinea che le osservazioni del partito non vogliono essere opposizione sterile, ma uno stimolo per migliorare la gestione della città e rafforzare la democrazia