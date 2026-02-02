Dopo l’eliminazione a “MasterChef Italia”, Irene denuncia pubblicamente che le critiche costruttive aiutano a migliorare, mentre insulti e minacce di morte sono inaccettabili. La puntata del 29 gennaio ha visto la proclamazione della Top Ten, segnando il primo grande traguardo di questa stagione.

Il 29 gennaio è stata a “MasterChef Italia” è stato tagliato il primo traguardo di stagione, la proclamazione della Top Ten di questa edizione. Ma Irene Rescifina è stata eliminata. La studentessa di Giurisprudenza di 20 anni ha quindi abbandonato il proprio sogno di diventare nuovo MasterChef italiano perché è caduta sulla ricetta del riso al salto con rognone dello chef Cesare Battisti. L’aspirante chef ha poi voluto condividere alcuni pensieri con un post pubblicato sui social: “Sintetizzare in poche parole un’esperienza così totalizzante non è facile. – ha scritto – Mille cose vorrei dire e tutte e mille non riuscirebbero a racchiudere l’avventura unica di MasterChef. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Le critiche costruttive aiutano a crescere, gli insulti e le minacce di morte no”: la denuncia di Irene dopo l’eliminazione a “MasterChef Italia”

Dopo l’eliminazione a MasterChef 15, Irene Rescifina ha denunciato di aver ricevuto insulti e minacce di morte.

Irene Rescifina lascia il cooking show dopo essere stata eliminata.

