Prato | Ottica Passione compie 6 anni tra sfide e successi | sconto del 50% su occhiali da vista e sole

Ottica Passione festeggia sei anni di attività a Prato, un traguardo raggiunto grazie alla forte domanda di clienti per occhiali di qualità. La negozio situato nel quartiere di Chiesanuova ha deciso di celebrare questa tappa con un’offerta speciale: il 50% di sconto su tutti gli occhiali da vista e da sole con lenti graduate. La promozione, valida per tutto il mese, mira a ringraziare la clientela per il sostegno durante il percorso.

Ottica Passione Compie Sei Anni: Una Storia di Resilienza e Sconti a Prato. Ottica Passione festeggia sei anni di attività nel cuore di Chiesanuova, a Prato, con una promozione speciale: uno sconto del 50% su occhiali da vista o da sole con lenti graduate. Un traguardo significativo per l'attività inaugurata nel febbraio 2020, proprio alle soglie di un periodo storico particolarmente complesso segnato dall'inizio della pandemia di Covid-19. Un Inizio Controcorrente. Febbraio 2020. Mentre l'Italia si preparava al primo, lungo lockdown, Love e Francesco, due giovani ottici, davano vita a Ottica Passione in via Taro a Prato.