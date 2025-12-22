Milano 15enne rapinato in centro da una baby gang | 4 arresti
Un ragazzo di 15 anni è stato ‘ostaggio’ di una banda di rapinatori, in centro a Milano, in zona corso Buenos Aires. Il ragazzino, che si trovava in compagnia di alcuni amici, era stato avvicinato da un gruppo di giovani che gli hanno rubato telefono, giubbotto, scarpe e maglione. Il gruppo gli ha portato via anche una carta prepagata, ma accertata l’indisponiblità di soldi sulla carta, sono tornati indietro e, sotto minaccia di un oggetto in metallo, hanno costretto il 15enne a telefonare al padre per costringerlo a effettuare una ricarica, minacciando di uccidere il figlio. È stato il padre del ragazzo a capire che stava succedendo qualcosa e ha allertato il 112. 🔗 Leggi su Lapresse.it
