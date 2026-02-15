Porto Canale Cervia esondato | perché è successo? Lo spiega l’esperto Video

Il Porto Canale di Cervia si è allagato perché le intense piogge di questa notte hanno aumentato il livello dell’acqua nel canale, superando le barriere di contenimento. Questa situazione ha causato l’esondazione delle acque, che hanno allagato il circolo nautico di Milano Marittima, sommergendo il piazzale e causando disagi ai bagnanti e alle imbarcazioni presenti. Un'onda di acqua alta ha preso il sopravvento, rendendo difficile l’accesso alle strutture nel cuore della città.

Cervia (Ravenna), 15 febbraio 2026 – Nuova emergenza al Circolo Nautico Amici della Vela di Milano Marittima, dove il piazzale si è nuovamente allagato ( video ). Secondo quanto dichiarato dai responsabili del Circolo, «L'acqua ha fatto ingresso dal consueto punto critico, il muretto già più volte segnalato alle autorità competenti – spiegano dal Circolo Nautico. Le fognature, messe sotto pressione dall' ondata di piena, hanno smesso di drenare, permettendo così all'acqua marina di salire fino a sfiorare il ristorante del Circolo, che è rimasto salvo solo per un soffio. Fortunatamente, il deflusso delle acque è stato rapido e il piazzale si è liberato in breve tempo, ma i disagi non sono mancati.