Dall’economia globale alle sfide italiane Le prospettive del 2026 secondo Piero Ignazi

Dall’economia globale alle sfide italiane, il 2026 si presenta come un anno di incertezza. Secondo Piero Ignazi, le dinamiche internazionali e le tensioni geopolitiche influenzeranno il contesto economico e sociale del nostro Paese. In un quadro di segnali contraddittori, sarà fondamentale analizzare attentamente le prospettive e le possibili strategie per affrontare le sfide emergenti.

Entriamo nel nuovo anno con più incognite che certezze. L’economia globale dà segnali contraddittori, la guerra in Ucraina continua a proiettare ombre lunghe sull’Europa e i rapporti euro-atlantici appaiono più fragili che mai. Sullo sfondo, un’Unione europea che fatica a trovare una leadership e una politica italiana attraversata da equilibri apparentemente solidi ma tutt’altro che definitivi. Di tutto questo parliamo con Piero Ignazi, politologo, tra i più attenti osservatori delle trasformazioni dei sistemi politici europei. Professore, che anno si apre davanti a noi? Entriamo con un grande punto interrogativo. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Dall’economia globale alle sfide italiane. Le prospettive del 2026 secondo Piero Ignazi Leggi anche: Le sfide dell’economia secondo un premio Nobel Leggi anche: Ecco perché dall’Artico arrivano le nuove sfide della competizione globale Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Dall’economia globale alle sfide italiane. Le prospettive del 2026 secondo Piero Ignazi - L’economia globale dà segnali contraddittori, la guerra in Ucraina continua a proiettare ombre lunghe sull’Europa e i rapporti euro- formiche.net

Come i trend globali stanno trasformando le città italiane: dall’economia alla vita quotidiana - Milano accelera sulla digitalizzazione con investimenti record da 25 miliardi di euro, mentre piccoli centri del Sud Italia sperimentano l’intelligenza artificiale per ottimizzare la raccolta rifiuti. bergamonews.it

La sfida della competizione globale: "Ecco come vincere sui mercati" - Va avanti il roadshow itinerante di Sace, l’export credit agency italiana interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. lanazione.it

Il discorso imperiale di Xi Jinping, che promette un anno di trionfi (dall'economia a Taiwan) x.com

Dall’energia da fusione all’economia della CO2, la scienza nel 2050 vista da Nature - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.