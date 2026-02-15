Pio Esposito nella storia | a 20 anni segna nel Derby d’Italia e affianca un grande ex nerazzurro
Pio Esposito ha messo a segno un gol decisivo nel Derby d’Italia, un risultato che lo ha fatto entrare nella storia dell’Inter a soli 20 anni. Quel goal ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, portandolo a essere paragonato a grandi ex nerazzurri come Mario Balotelli. La rete, realizzata al minuto 75, ha portato l’Inter in vantaggio e ha spinto la squadra verso la vittoria.
Inter News 24 Pio Esposito, il gol di ieri sera contro la Juve lo proietta nella storia nerazzurra: l’italiano sulla scia di Mario Balotelli. Il Derby d’Italia di ieri sera non ha sancito solo il predominio nerazzurro in classifica, ma ha consegnato alla storia un nuovo protagonista: Francesco Pio Esposito. Con la sua incornata vincente sotto la Nord, il centravanti di Castellammare di Stabia ha scolpito il proprio nome negli annali del club e del calcio italiano. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Pio Esposito nella storia e nella scia di Mario Balotelli. Secondo i dati forniti da OptaPaolo, Francesco Pio Esposito (20 anni e 231 giorni) è diventato il secondo italiano dell’Inter più giovane a segnare contro la Juventus in Serie A negli ultimi 60 anni (considerando il periodo dal 1970 a oggi). 🔗 Leggi su Internews24.com
Pio Esposito Inter, gol da record in Coppa Italia col Venezia: solo uno meglio di lui nella storia nerazzurra!
Pio Esposito segna un gol e Gattuso esulta: è favoloso
Francesco Pio Esposito segna un gol e Gattuso esplode di gioia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Inter, il gol di Pio Esposito contro la Juve è da libro di storia: il motivo; Vieri: Pio Esposito è bravo e giovane. Ronaldo unico. Ho pianto 3 settimane per l'infortunio pre Mondiale; ? Inter-Juve 2-1 | Pio Esposito entra e segna di testa! Assist Dimarco ?; Inter, Lautaro contro il Sassuolo a caccia della storia. Un gol per raggiungere Boninsegna.
Inter, il gol di Pio Esposito contro la Juve è da libro di storia: il motivoLa statistica che riguarda l'attaccante Una battaglia, quella tra Inter e Juventus, che al momento in cui questo articolo è in fase di stesura, vede le due squadre sul 2-2. Un match che ha una storia ... fantacalcio.it
Pio Esposito da brividi: le parole dopo Inter-Juve raccontano il suo sognoPio Esposito ha raccontato a fine partita il sogno che sta vivendo con la maglia dell'Inter dopo la sua rete contro la Juventus ... spaziointer.it
Inchinatevi a Pio Esposito! #fbstylelife facebook
Le battutine se l'è portate via il vento. Pio Esposito è semplicemente "The next big thing" x.com