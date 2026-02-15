Pio Esposito ha messo a segno un gol decisivo nel Derby d’Italia, un risultato che lo ha fatto entrare nella storia dell’Inter a soli 20 anni. Quel goal ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, portandolo a essere paragonato a grandi ex nerazzurri come Mario Balotelli. La rete, realizzata al minuto 75, ha portato l’Inter in vantaggio e ha spinto la squadra verso la vittoria.

Inter News 24 Pio Esposito, il gol di ieri sera contro la Juve lo proietta nella storia nerazzurra: l’italiano sulla scia di Mario Balotelli. Il Derby d’Italia di ieri sera non ha sancito solo il predominio nerazzurro in classifica, ma ha consegnato alla storia un nuovo protagonista: Francesco Pio Esposito. Con la sua incornata vincente sotto la Nord, il centravanti di Castellammare di Stabia ha scolpito il proprio nome negli annali del club e del calcio italiano. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Pio Esposito nella storia e nella scia di Mario Balotelli. Secondo i dati forniti da OptaPaolo, Francesco Pio Esposito (20 anni e 231 giorni) è diventato il secondo italiano dell’Inter più giovane a segnare contro la Juventus in Serie A negli ultimi 60 anni (considerando il periodo dal 1970 a oggi). 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pio Esposito nella storia: a 20 anni segna nel Derby d’Italia e affianca un grande ex nerazzurro

Francesco Pio Esposito segna un gol e Gattuso esplode di gioia.

