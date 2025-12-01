Addio a Nicola Pietrangeli leggenda del tennis italiano | si è spento a 92 anni

Il tennis italiano perde una delle sue figure più luminose: Nicola Pietrangeli è morto il 1° dicembre 2025, all’età di 92 anni. Per decenni è stato il volto simbolo del tennis azzurro, il primo italiano capace di imporsi ai massimi livelli internazionali e uno dei grandi protagonisti dell’epoca d’oro della racchetta in Europa. Dalle origini alla ribalta internazionale. Nato a Tunisi l’11 settembre 1933 da famiglia italiana, Pietrangeli cresce in un contesto cosmopolita e si avvicina al tennis giovanissimo. Nel giro di pochi anni diventa uno dei migliori specialisti della terra battuta, imponendosi nei tornei europei tra la fine degli anni ’50 e i primi anni ’60. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

