Addio a Nicola Pietrangeli leggenda del tennis italiano | si è spento a 92 anni
Il tennis italiano perde una delle sue figure più luminose: Nicola Pietrangeli è morto il 1° dicembre 2025, all’età di 92 anni. Per decenni è stato il volto simbolo del tennis azzurro, il primo italiano capace di imporsi ai massimi livelli internazionali e uno dei grandi protagonisti dell’epoca d’oro della racchetta in Europa. Dalle origini alla ribalta internazionale. Nato a Tunisi l’11 settembre 1933 da famiglia italiana, Pietrangeli cresce in un contesto cosmopolita e si avvicina al tennis giovanissimo. Nel giro di pochi anni diventa uno dei migliori specialisti della terra battuta, imponendosi nei tornei europei tra la fine degli anni ’50 e i primi anni ’60. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Addio a Nicola #Pietrangeli, primo italiano a vincere uno #Slam, la Coppa Davis era la sua storia. Ha vinto due volte il Roland Garros e detiene il record di match (164) e vittorie (110) in #Davis e faceva parlare di sé anche per le sue storie da copertina. https:// - facebook.com Vai su Facebook
Nicola Pietrangeli, addio alla leggenda: il primo italiano a vincere uno Slam - Leggenda del tennis italiano, vincitore di due prove del Grande Slam e capitano non giocatore dell'unica Coppa Davis vinta dall'Italia. Segnala msn.com
Nicola Pietrangeli morto a 92 anni, addio alla leggenda del tennis: fu il primo italiano a vincere uno Slam - Il mondo del tennis italiano perde una delle sue figure più rappresentative: Nicola Pietrangeli è morto all’età di 92 anni, lasciando dietro di ... Secondo msn.com
Addio a Nicola Pietrangeli, la leggenda del tennis italiano è morto a 92 anni - Nicola Pietrangeli, il primo italiano a trionfare in uno Slam, scompare a 92 anni lasciando un'eredità nel tennis mondiale. Lo riporta notizie.it