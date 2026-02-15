Pineto-Ternana Fabio Liverani | Mai avuto dubbi sul rispetto della scadenza federale La continuità passa dall’attenzione

Fabio Liverani dichiara che non ha mai dubitato del rispetto della scadenza federale, anche dopo aver visto la squadra concentrata durante gli allenamenti. La Ternana si avvicina alla fine di un ciclo di tre partite in pochi giorni, con il match contro il Pineto che rappresenta l’ultimo impegno di questa sequenza. La squadra ha mantenuto alta l’attenzione, anche nelle giornate più intense, per rispettare le scadenze imposte dalla federazione.

Il tecnico presenta il ‘Monday Night’ in programma lunedì 16 febbraio allo stadio Pavone-Mariani (inizio ore 20.30) Un ciclo di tre impegni ravvicinati volge al termine. Il match Pineto-Ternana chiude il trittico di impegni delle Fere. Allo stadio Pavone-Mariani i rossoverdi affronteranno la quinta forza del torneo, reduce dal turno di riposo osservato e distante tre punti in graduatoria. Alla vigilia della gara (lunedì 16 febbraio ore 20.30) è intervenuto Fabio Liverani. Il tecnico ha dapprima commentato le parole di Claudia Rizzo, rilasciate ai colleghi al termine del Pontificale: “Il rispetto della scadenza federale del 16 febbraio è sicuramente una bella notizia per i ragazzi e tutto l’ambiente.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Fabio Liverani ha commentato con soddisfazione la vittoria della Ternana contro il Ravenna, conclusa 2-0.

