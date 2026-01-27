Primavera pari a reti bianche con il Verona

La partita tra Cesena e Hellas Verona si è conclusa con un pareggio a reti bianche. Entrambe le squadre hanno mostrato una prestazione equilibrata, senza riuscire a sbloccare il risultato. La sfida si è svolta nel rispetto delle regole e senza grandi occasioni da rete, confermando un momento di equilibrio tra le due formazioni.

CESENA 0 HELLAS VERONA 0 CESENA (4-4-2): Fontana; Domeniconi, Kebbeh, Ribello, Ridofi (20’ st Lantignotti); Marini (20’ st Biguzzi), Bertaccini, Amadori (32’ st Poletti), Mattioli; Papa Wade (32’ st Ricci), Rossetti. All.: Campedelli. HELLAS VERONA (3-5-2): Castagnini; Feola, Popovic, Fabbri; Szimionas, De Rossi (32’ st Garofalo), Yildiz, Peci (49’ st Bortolotti), Barry; Casagrande, Stella (11’ st Martini). All.: Sammarco. Arbitro: Guitaldi di Rimini. Note: espulsi Fabbri al 13’ st e Popovic al 48’ st; ammoniti Papa Wade, Ridolfi, Casagrande; angoli 7 a 3 per il Cesena; recupero 7’ tutti nella ripresa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Primavera, pari a reti bianche con il Verona Approfondimenti su Helllas Verona Inter U23 Novara 0-0, il 2026 inizia con un pari a reti bianche: ecco com’è andata Allo stadio, Inter U23 e Novara si sono affrontate in una partita senza reti, segnando l’inizio del 2026 con un pareggio. Ternana, quarto pari di fila. Reti bianche con la Samb Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Primavera 1 2025/26 | Atalanta-Hellas Verona 2-2 Ultime notizie su Helllas Verona Argomenti discussi: Primavera, pari a reti bianche con il Verona; Primavera 1. Bologna e Cesena non vanno oltre il pari nel derby: highlights (video); Primavera 1 | Pari per i rossoblù; Juve e Roma dilagano, vincono anche Milan, Inter e Sassuolo in una giornata ricca di gol. Primavera, pari a reti bianche con il VeronaCESENA 0 HELLAS VERONA 0 CESENA (4-4-2): Fontana; Domeniconi, Kebbeh, Ribello, Ridofi (20’ st Lantignotti); Marini (20’ st Biguzzi), Bertaccini, Amadori ... msn.com LA PRIMAVERA. Pari interno col Genoa per Bigica. Sono nove gare senza successisassuolo 1 genoa 1 SASSUOLO: Nyarko; Campani, Benvenuti, Petito (1’ s.t. Vezzosi), Costabile; Weiss, Acatullo (25’ s.t. Gjyla), Seminari; Frangella (34’ s.t. Tampieri); ... ilrestodelcarlino.it Tornei #giovani 3^ ritorno #Primavera Pari senza reti del #Cesena, ultima squadra #SerieB a giocare Finale #Cesena- #Verona 0-0 Tabellino e cronaca x.com PALERMO PRIMAVERA, SOLO UN PARI CONTRO LO SPEZIA. ATTUALMENTE SAREBBERO PLAYOUT di Redazione ForzaPalermo.it Il Palermo Primavera di Cristiano Del Grosso ha pareggiato 1-1 contro lo Spezia nella gara valida per la 16ª giornata del - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.