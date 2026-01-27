Primavera pari a reti bianche con il Verona
La partita tra Cesena e Hellas Verona si è conclusa con un pareggio a reti bianche. Entrambe le squadre hanno mostrato una prestazione equilibrata, senza riuscire a sbloccare il risultato. La sfida si è svolta nel rispetto delle regole e senza grandi occasioni da rete, confermando un momento di equilibrio tra le due formazioni.
CESENA 0 HELLAS VERONA 0 CESENA (4-4-2): Fontana; Domeniconi, Kebbeh, Ribello, Ridofi (20’ st Lantignotti); Marini (20’ st Biguzzi), Bertaccini, Amadori (32’ st Poletti), Mattioli; Papa Wade (32’ st Ricci), Rossetti. All.: Campedelli. HELLAS VERONA (3-5-2): Castagnini; Feola, Popovic, Fabbri; Szimionas, De Rossi (32’ st Garofalo), Yildiz, Peci (49’ st Bortolotti), Barry; Casagrande, Stella (11’ st Martini). All.: Sammarco. Arbitro: Guitaldi di Rimini. Note: espulsi Fabbri al 13’ st e Popovic al 48’ st; ammoniti Papa Wade, Ridolfi, Casagrande; angoli 7 a 3 per il Cesena; recupero 7’ tutti nella ripresa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
