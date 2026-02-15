Peeling viso cosa sapere e cosa può andare storto

Il peeling viso, un trattamento molto richiesto, può causare irritazioni se non viene eseguito correttamente. Questo procedimento utilizza sostanze chimiche o naturali per rimuovere le cellule morte e migliorare l’aspetto della pelle. Tuttavia, un’applicazione sbagliata può portare a rossori persistenti o irritazioni cutanee. Persone con pelle sensibile devono prestare particolare attenzione ai prodotti usati e alle indicazioni del dermatologo. In alcuni casi, il trattamento può anche causare lievi bruciature o desquamazioni e richiede attenzione durante e dopo la seduta.

Lo ha capito, suo malgrado, Victoria Nelson, che su TikTok, in un video ormai virale, ha raccontato di come un trattamento esfoliante per attenuare i segni dell'acne abbia finito per danneggiarle il viso in modo permanente: secondo la ragazza, una celebre estetista di Los Angeles avrebbe usato attivi che non sarebbero permessi in un centro estetico e, dopo averle procurato una brutta ustione, invece di mandarla dal medico le avrebbe consigliato un ciclo di trattamenti riparativi da fare nel suo stesso salone. Dopo che la ragazza ha annunciato che avrebbe sporto denuncia, del caso si è occupato anche il magazine statunitense The Cut. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

