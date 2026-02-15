Sabato 15 febbraio, la pioggia non ha fermato oltre 400 persone che hanno partecipato alla parata di Carnevale a Pavia, portando in strada trampolieri, carrettini decorati e bolle di sapone, dimostrando che la voglia di divertirsi supera le intemperie.

Pavia, 15 febbraio 2026 – Trampolieri, carrettini e tante bolle di sapone colorate: sarà anche stata una “Pazza idea“ sfidare la pioggia, ma almeno 400 persone hanno dimostrato che la voglia di divertirsi e stare insieme può battere il maltempo. Il tema della parata. “ Pazza idea - Utopie amorose per un futuro possibile “, in omaggio all’amore e a San Valentino, era il tema scelto dall’associazione “Liberi saperi“ per la parata del CarnevAll alla quale hanno partecipato bambini e famiglie. Un tema che ogni persona o gruppo ha sviluppato a modo suo, qualcuno trascinando un carrettino con figure di cartapesta e qualcun altro gridando il proprio «no alla guerra» e a chi la finanzia, con un ombrello al posto del mitra e una sposa accanto, dietro al cartello: «Finché morte non ci separi». 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pazza idea e utopie, tra ottoni e trampolieri il “No alla guerra” alla parata di CarnevAll

