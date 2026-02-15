Pazza idea e utopie tra ottoni e trampolieri il No alla guerra alla parata di CarnevAll
Sabato 15 febbraio, la pioggia non ha fermato oltre 400 persone che hanno partecipato alla parata di Carnevale a Pavia, portando in strada trampolieri, carrettini decorati e bolle di sapone, dimostrando che la voglia di divertirsi supera le intemperie.
Pavia, 15 febbraio 2026 – Trampolieri, carrettini e tante bolle di sapone colorate: sarà anche stata una “Pazza idea“ sfidare la pioggia, ma almeno 400 persone hanno dimostrato che la voglia di divertirsi e stare insieme può battere il maltempo. Il tema della parata. “ Pazza idea - Utopie amorose per un futuro possibile “, in omaggio all’amore e a San Valentino, era il tema scelto dall’associazione “Liberi saperi“ per la parata del CarnevAll alla quale hanno partecipato bambini e famiglie. Un tema che ogni persona o gruppo ha sviluppato a modo suo, qualcuno trascinando un carrettino con figure di cartapesta e qualcun altro gridando il proprio «no alla guerra» e a chi la finanzia, con un ombrello al posto del mitra e una sposa accanto, dietro al cartello: «Finché morte non ci separi». 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Il combattimento ‘per gioco’ a Magicland rende accettabile ai bambini l’idea di prepararsi alla guerra
Un evento a Magicland ha acceso le polemiche tra genitori e esperti.
Mercato Inter: il futuro di Frattesi tra obbligo di riscatto, Premier League e la pazza idea di Ausilio
Il futuro di Davide Frattesi all’Inter resta ancora incerto, tra l’obbligo di riscatto e possibili sviluppi in Premier League.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Sabato tutti in piazza a Pavia per il CarneVall Portate con voi idee visionarie; CarnevALL 2026: sabato 14 febbraio, Pavia si veste di follia e amore per una festa collettiva; Carnevale 2026 a Pavia: la sfilata di San Valentino e il ritorno dei carri in Strada Nuova; Ritorna il CarnevAll: sabato 14 la sfilata dei carri per le vie del centro.
Napoli, Conte e la pazza idea scudetto: Vinciamole tutte e poi si vedràDietro la pazza idea non c’è solo ambizione, ma orgoglio. Il Napoli campione in carica non vuole abdicare senza combattere. La classifica può suggerire prudenza, ma lo spogliatoio è chiamato a un al ... gonfialarete.com
Corrado Formigli e Diego Bianchi al Festival Pazza IdeaLa ricerca e la pratica del bene più prezioso, la libertà, declinato nella contemporaneità. È il filo conduttore di Pazza Idea. Esercizi di Libertà in programma dal 27 al 30 novembre al Teatro Carmen ... ansa.it
Il Napoli mette l'Inter nel mirino: obiettivi chiari e una pazza idea che intriga Conte facebook
Il #Napoli mette l' #Inter nel mirino: obiettivi chiari e una pazza idea che intriga #Conte x.com