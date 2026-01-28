Il combattimento ‘per gioco’ a Magicland rende accettabile ai bambini l’idea di prepararsi alla guerra

Un evento a Magicland ha acceso le polemiche tra genitori e esperti. Durante una giornata di svago, alcuni bambini hanno partecipato a un combattimento “per gioco” che ha fatto discutere sulla percezione della guerra tra i più giovani. Il modo in cui è stato organizzato ha suscitato preoccupazioni, anche perché ricorda la scena del film Wargames del 1983, dove un gioco digitale di guerra finisce per far capire che nel conflitto non ci sono vincitori. Ora si torna a parlare di quanto siano importanti i limiti tra divertimento e realtà, soprattutto quando si tratta di bambini.

Nel 1983, nel pieno della precedente corsa agli armamenti, uscì anche in Italia il film Wargames. Giochi di guerra nel quale attraverso la sfida al tris digitale tra il giovane protagonista e il computer Joshua, programmato per lanciare i missili nucleari, il cervellone elettronico avvia una serie di simulazioni dalle quali comprende che nel gioco della guerra non ci possono essere vincitori e che “l’unica mossa vincente è non giocare”. Oggi, in un contesto globale di dilagante bellicismo, mentre vediamo violente scene di guerra urbana provenienti da Minneapolis dove bande armate presidenziali rapiscono ed uccidono civili – riproponendo nel cuore degli Stati Uniti lo schema dell’esercito israeliano a Gaza e in Cisgiordania – abbiamo scoperto che nel parco giochi di Magicland di Valmontone, autodefinito “la scuola senza pareti più grande d’Italia”, sono previsti a maggio gli School Days rivolti a classi dalle scuole dell’infanzia alle superiori, che prevedono, tra le altre attività gestite da esercito e forze dell’ordine, anche un’esperienza di “metodo di combattimento militare”, a cura della Scuola di Fanteria, la cui immagine promozionale nel catalogo sembra provenire direttamente da Minneapolis o da Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il combattimento ‘per gioco’ a Magicland rende accettabile ai bambini l’idea di prepararsi alla guerra Approfondimenti su Magicland gioco Magicland, bambini a lezione di “Metodi di combattimento militare”: esplode l’indignazione social e sparisce la locandina A Magicland, i bambini partecipano a corsi di “Metodi di combattimento militare”, suscitando polemiche sui social. Dopo le polemiche Magicland cancella il post social con i bambini a scuola di guerra Dopo le recenti contestazioni di genitori e associazioni pacifiste, Magicland ha rimosso il post che promuoveva una simulazione militare rivolta ai bambini. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Magicland gioco Argomenti discussi: 2XKO : serata di lancio agli Ateliers Gaité per il nuovo gioco di combattimento di Riot Games; GRANDE SUCCESSO AD AVEZZANO PER LA 7ª EDIZIONE DEL TROFEO KIDS: 150 PICCOLI ATLETI IN GARA AL PALAZZETTO MARINI; Perché Dark Souls 3 merita una seconda chance? 5 motivi per rigiocare il capolavoro di Miyazaki dieci anni dopo; I migliori giochi Android gratis di gennaio 2026. Il nuovo gioco FPS fonde un'azione PvP frenetica con il movimento in stile TitanfallOut of Action è un nuovo gioco in accesso anticipato su Steam e, come progetto sviluppato in solitaria, questo gioco FPS ha un aspetto decente. Si concentra su un'azione PvP frenetica, su un combattim ... notebookcheck.it Il gioco inesistente più di successoLa clip più popolare di Bird Game 3 è quella che conta ormai su circa 9 milioni di visualizzazioni su TikTok (vedi sotto) e che mostra un combattimento tra due utenti: uno con una potentissima aquila ... wired.it In merito alle polemiche scatenate da un contenuto sugli School Days di MagicLand, il Parco chiarisce che l’iniziativa ha esclusivamente finalità educative e divulgative e non prevede né ha mai previsto addestramento militare, simulazioni di combattimento o - facebook.com facebook Magicland, bambini a lezione di “Metodi di combattimento militare”: esplode l’indignazione social e sparisce la locandina x.com

