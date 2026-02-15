Parco Eolico ' Monte Còmero' il sindaco di Bagno di Romagna | Nulla cambia sulla nostra contrarietà

Il sindaco di Bagno di Romagna, Marco Rossi, ha confermato che l’opposizione al parco eolico “Monte Còmero” resta ferma, dopo che il progetto è stato approvato dall’ente regionale. Rossi ha spiegato che il Comune continuerà a opporsi perché teme danni all’ambiente e alla vista del paese, anche se le autorità superiori hanno dato il via libera. La decisione arriva a poche settimane dalla presentazione ufficiale del progetto, che prevede l’installazione di diverse turbine nel cuore della montagna.

L’amministrazione comunale ribadisce la propria posizione contraria e rivendica il percorso amministrativo messo in campo a tutela del territorio Sul progetto del Parco Eolico “Monte Còmero”, l’amministrazione comunale di Bagno di Romagna ribadisce la propria posizione contraria e rivendica il percorso amministrativo messo in campo a tutela del territorio. “Fin dalla prima presentazione del progetto, il Comune di Bagno di Romagna ha espresso contrarietà alla configurazione proposta, trasformando quella posizione politica in atti concreti e formalizzati - spiega il sindaco Enrico Spighi -. Insieme alla Giunta abbiamo ritenuto doveroso portare in delibera un atto di indirizzo politico chiaro e inequivocabile, affinché restasse agli atti la posizione di contrarietà dell’amministrazione al progetto così come presentato”.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

A Bagno di Romagna, i cittadini si sono mobilitati contro il progetto del parco eolico sul Monte Còmero, perché temono danni all’ambiente e al paesaggio.

