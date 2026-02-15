Panathinaikos subisce 100 punti a OAKA | un record negativo nella storia del club

Il Panathinaikos ha subito 100 punti nel match contro il Kolossos Rodou all'OAKA, un record negativo che rimarrà nella storia del club. La squadra ha mostrato molte lacune in difesa, permettendo agli avversari di segnare con troppa facilità. Durante la partita, i tifosi hanno assistito a un ritmo di gioco troppo lento e a errori evitabili, che hanno compromesso il risultato.

Il punteggio finale è stato 97-102, un esito che sottolinea come i biancoverdi abbiano subito 102 punti e abbiano ceduto tra le mura amiche. Si tratta della prima volta nella storia del campionato greco in cui Panathinaikos concede 100 o più punti in casa. La partita segna anche la quarta sconfitta nelle ultime sei uscite stagionali per la squadra guidata da Ergin Ataman, evidenziando difficoltà nonostante un roster di alto livello. Nel corso dei quaranta minuti di gioco, Kolossos Rodou ha guidato la contesa nei momenti decisivi, permettendo agli avversari di chiudere con il punteggio indicato.