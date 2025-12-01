Real Madrid Rodrygo in crisi | 30 partite senza gol un record negativo nella storia del club e futuro sempre più buio per l’attaccante brasiliano

Real Madrid, Rodrygo in crisi. L’attaccante brasiliano eguaglia il peggior digiuno realizzativo del club: futuro sempre più buio e lontano dai Blancos Il pareggio per 1-1 contro il Girona non ha solo rallentato la corsa del Real Madrid verso la vetta della Liga, ma ha anche reso ancora più evidente la crisi che sta vivendo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Real Madrid, Rodrygo in crisi: 30 partite senza gol, un record negativo nella storia del club e futuro sempre più buio per l’attaccante brasiliano

Altri contenuti sullo stesso argomento

Un Real Madrid confusionario ed anche sfortunato inanella il terzo consecutivo e butta al vento tutto quanto di buono fatto ad Ottobre. I ragazzi di Míchel sono molto ben messi in campo e partono con una sfuriata iniziale per nostra fortuna impr - facebook.com Vai su Facebook

Siamo realisti: con 6 pti a dicembre non ti salvi neanche se sei il Real Madrid. Non è più neanche questione di fare l’impresa. Questo è un delitto sportivo, per Firenze e per la storia di questa società. Grazie Rocco, Pradè, Ferrari, Pioli. Grazie a tutti. Buon cente Vai su X

Calcio: crisi Real, Rodrygo vuole andare via - Dopo la sconfitta nel Clasico che blinda lo scudetto del Barcellona e sancisce il fallimento della stagione, all'indomani dell'annuncio di ... ansa.it scrive

La siccità di gol di Rodrygo è vicina a fare una storia disonorevole per il Real Madrid - L'ala brasiliana non ha segnato gol da 30 partite consecutive, che è il re ... Da gamereactor.it

Real Madrid in crisi, parla Ancelotti: "Il club mi appoggia. E su Mbappé..." - Perdere due partite di fila ed entrambe al Bernabeu come è accaduto al Real Madrid di Carlo Ancelotti, battuto 4- Scrive corrieredellosport.it

Rodrygo: “Gioco poco al Real? Non c’è molto che possa fare, devo continuare a lavorare sodo” - Pochi minuti in campo fino a questo momento per Rodrygo con il Real Madrid: il brasiliano ha espresso le proprie sensazioni a riguardo ... Scrive gianlucadimarzio.com

Real Madrid e Manchester City in crisi nera: cosa c'è dietro i numeri disastrosi di Ancelotti e Guardiola - Real Madrid e Manchester City stanno vivendo, per ragioni diverse, una crisi profonda dalla quale non riescono ... Da ilmessaggero.it

Real Madrid, Rodrygo snobbato al Mondiale per Club: dietro c'è un problema psicologico - Germain nella semifinale del Mondiale per Club ha fatto piombare il Real Madrid nel caos più totale. Scrive tuttomercatoweb.com