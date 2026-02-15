Pallavolo cuore e reazione non bastano | MedTrade ko 1-3 contro la Marpesca Lory Volley

La MedTrade Volley di Palermo ha perso 1-3 contro la Marpesca Lory Volley al Palarcobaleno di Pizzo, a causa di errori in battuta e di una fase di ricezione difficile. La squadra palermitana ha tentato di reagire con il cuore e con attacchi decisi, ma non è riuscita a ribaltare il risultato. La partita è stata caratterizzata da scambi lunghi e intensi, che hanno coinvolto il pubblico presente.

Una gara combattuta e ricca di scambi lunghi quella andata in scena al Palarcobaleno di Pizzo, dove la MedTrade Volley Palermo cede 1-3 alla Marpesca Lory Volley nella seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B2 femminile. Le giallazzurre restano dentro il match per lunghi tratti, conquistano il terzo set ai vantaggi e lottano punto a punto anche nel quarto, ma le calabresi risultano più incisive nei finali. Coach Linda Troiano parte con Mercanti, Rizzo, Cracolici, Vujevic, Azzolina e Giambona, con il libero Amenta. Nel primo set regna l'equilibrio. La MedTrade resta sempre agganciata al punteggio, ma Pizzo trova lo spunto decisivo e chiude 25-23.