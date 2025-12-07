Prima vittoria della MedTrade Volley Palermo | 3-0 contro Ciclope Bronte

Al PalaOreto la crescita della MedTrade Volley Palermo si concretizza con la prima vittoria stagionale, firmata in tre set contro le etnee del Ciclope Bronte nella nona giornata del campionato di Serie B2 femminile – Girone L.Coach Linda Troiano schiera in partenza Crapitti, Giambona, Mercanti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

