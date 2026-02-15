PALINSESTI 22-28 FEBBRAIO 2026 | IL FESTIVAL DI SANREMO E LE ALTRE PROPOSTE

Rai ha annunciato che il 76° Festival di Sanremo andrà in onda dal 1° al 5 febbraio, causando grande attesa tra gli appassionati di musica. La manifestazione prenderà spazio sui canali Rai1 e RaiPlay, mentre il giorno prima, la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina sarà trasmessa in diretta su Rai1. Oltre alla musica, le reti di Mediaset si preparano a offrire programmi come

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 22 al 28 febbraio 2026. Rai1 D: Cerimonia di Chiusura Olimpiadi Invernali L: Rosso Volante 1°Tv M: 76° Festival di Sanremo (15) new M: 76° Festival di Sanremo (25) G: 76° Festival di Sanremo (35) V: 76° Festival di Sanremo (45) S: 76° Festival di Sanremo (55) Canale 5 D: Io sono Farah 1ªTv L: Zelig 30: Svisti e Mai Visti M: Io sono Farah 1ªTv M: Il Gladiatore G: Come un Gatto in Tangenziale V: Io Sono Farah 1ªTv S: Come un Gatto in Tangenziale 2 nessuna segnalazione Nessuna segnalazione Rai2 D: L: M: M: G: V: S: FBI International R + FBI R Italia 1 D: Le Iene L: Run All Night: Una Notte per Sopravvivere M: Le Iene Presentano: Inside M: G: Mission: Impossible Fallout V: S: il daytime di domenica sarà occupato dalle Olimpiadi Invernali Dal 2302, ore 06:00 – Un Ciclone in Convento Dal 2602, ore 19:40 – 9-1-1 1ªTv nessuna segnalazione Rai3 D: PresaDiretta L: Lo Stato delle Cose M: FarWest M: Chi l’ha Visto? G: Splendida Cornice V: S: Rete 4 D: Fuori dal Coro L: Quarta Repubblica M: E’ Sempre Cartabianca M: Realpolitik G: Dritto e Rovescio V: Quarto Grado S: Nessuna segnalazione Nessuna segnalazione La7 D: Out of Time L: La Torre di Babele M: DiMartedì M: Una Giornata Particolare R G: Piazzapulita V: L’Assassinio del Banchiere di Dio S: Il Presidio: Scena di un Crimine La7 Cinema D: L: M: M: G: V: S: Nessuna segnalazione Nessuna segnalazione Tv8 D: Karate Kid: La Leggenda Continua L: 4 Hotel (78) 1ªTv M: Way Dawn: Rapina alla Banca di Spagna M: Champions League G: Conference League V: Cucine da Incubo 1ªTv S: 4 Ristoranti R Nove D: Che Tempo Che Fa L: Cash or Trash: La Notte dei Tesori M: Bastille Day: Il Colpo del Secolo M: Little Big Italy R G: Only Fun: Comico Show (410) V: I Migliori Fratelli di Crozza S: Il Delitto di Avetrana Nessuna segnalazione Nessuna segnalazione Legenda 1ªTv = prima visione 1ªTv free = prima visione in chiaro new = nuova stagione, edizione o trasmissione R = replica CLICCA QUI PER I PALINSESTI DAL 15 AL 21 FEBBRAIO 2026 Per qualsiasi segnalazione, utilizzare l’apposita area commenti sottostante. 🔗 Leggi su Bubinoblog

Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina, con la presentazione dei 30 Big in gara e delle Nuove Proposte.

