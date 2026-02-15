Palermo degrado urbano denunciato da un residente | via Marchese di Villabianca e Laurana in stato di abbandono

Un residente di Palermo ha segnalato il degrado in via Marchese di Villabianca e via Laurana, a causa dell’abbandono prolungato di queste strade. La zona presenta marciapiedi dissestati, rifiuti accumulati e edifici lasciati in stato di abbandono, creando un ambiente insicuro e poco curato. La denuncia arriva dopo aver osservato la presenza di rifiuti e alcune vetrine vuote che mostrano segni di degrado da mesi. La situazione si aggrava a causa della mancanza di interventi da parte delle autorità locali.

Palermo, l'angolo dimenticato: un cittadino denuncia il degrado tra via Marchese di Villabianca e via Laurana. Una semplice fotografia, condivisa sui social media da un residente, ha scoperchiato una realtà di degrado urbano all'incrocio tra via Marchese di Villabianca e via Laurana, nel cuore di Palermo. La segnalazione, giunta alla redazione di una testata locale domenica 15 febbraio 2026, racconta di una condizione di trascuratezza che rende difficile e, a detta del segnalante, "vergognosa" la passeggiata domenicale nella zona.