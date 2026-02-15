Paestum amore felino in mostra | oltre 200 gatti europei sfilano tra templi e categorie a tema Love Edition

A Paestum, più di 200 gatti provenienti da tutta Europa si sono incontrati tra i templi antichi per partecipare al “Love Edition”, una mostra dedicata ai felini. La manifestazione, che si svolge nel suggestivo scenario archeologico, vede i proprietari presentare le loro bestiole suddivise in diverse categorie a tema. La giornata si anima di sfilate e competizioni, attirando appassionati e curiosi da diverse parti del continente. Tra i partecipanti, ci sono esemplari di razze rare e molti proprietari che condividono storie di affetto e cura per i loro amici a quattro zampe.

Paestum sotto i riflettori: oltre 200 gatti da tutta Europa per il "Love Edition". Paestum è diventata il cuore pulsante del mondo felino con l'inaugurazione del "Paestum Cat Show – Love Edition 2026". L'evento, ospitato al NEXT – Nuova Esposizione Ex Tabacchificio, accoglie fino a domani oltre 200 gatti provenienti da tutta Europa, celebrando la passione e la bellezza in un fine settimana dedicato agli amici a quattro zampe. Un calendario felino in crescita: Paestum si conferma polo d'attrazione. L'esposizione si consolida come uno degli appuntamenti più importanti del calendario felino del Sud Italia.