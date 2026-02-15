Padre di famiglia stroncato dalla malattia | Alessandro Poli aveva 50 anni

Alessandro Poli, un padre di famiglia di 50 anni, è morto a causa di una grave malattia, che lo ha colpito improvvisamente nel giro di poche settimane. La sua scomparsa ha lasciato sgomento tra amici e vicini di casa, soprattutto perché era ancora in buona salute e attivo nella comunità di Bovegno. Poli si era sempre impegnato nel lavoro e nelle attività locali, e il suo addio rappresenta una perdita dolorosa per tutti coloro che lo conoscevano.

Si è spento a un mese dal suo cinquantesimo compleanno Alessandro Poli, lasciando un vuoto profondo nella sua famiglia e nell'intera comunità di Bovegno. Una malattia lo ha strappato all'affetto dei suoi cari. Operaio in un'azienda di automotive di Gardone Val Trompia, Alessandro era appassionato di tiro con l'arco. In paese in molti lo descrivono come un uomo semplice e generoso. "Caro Alessandro, mi rimarrà indelebile il ricordo della tua umanità e intraprendenza", scrive un amico. E ancora: "Ragazzo semplice, umile".