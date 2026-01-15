Padre di famiglia stroncato dalla malattia | Massimo aveva 55 anni

La perdita di Massimo Mattei, avvenuta a soli 55 anni, rappresenta un momento di grande dolore per la famiglia, gli amici e la comunità. La sua scomparsa, causata da una grave malattia, lascia un vuoto profondo e ricordi indelebili di una persona stimata e amata. Un saluto sincero a chi lo ha conosciuto e ha condiviso con lui momenti di vita.

