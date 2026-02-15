Omaggio al Pirata tifosi da tutta Italia | Il ricordo di Marco è sempre vivo in noi

I tifosi di Marco Pantani si sono radunati a Cesenatico per commemorare il campione scomparso 22 anni fa. La loro presenza è stata una dimostrazione di affetto e rispetto, con molti che hanno portato fiori e striscioni per ricordarlo. La giornata ha visto anche momenti di discussione tra appassionati, che hanno condiviso ricordi e storie sul ciclista. La piazza si è riempita di volti sorridenti e di bandiere con il suo volto, mantenendo vivo il suo spirito tra la gente.

Cesenatico, 15 febbraio 2026 – I tifosi di Marco Pantani ieri si sono ritrovati a Cesenatico per testimoniare il loro amore nei confronti del campione morto il 14 febbraio 2004 a soli 34 anni. La giornata grigia e la pioggia non hanno favorito un afflusso eccezionale, tuttavia sono molti gli appassionati che hanno raggiunto la città natale del campione, provenienti da tutta Italia. Molti hanno scelto di darsi appuntamento direttamente la sera nella chiesa di San Giacomo sul porto canale, dove la famiglia di Marco ed i tifosi del Club Magico Pantani hanno organizzato una messa. Ancora tanti tifosi per Marco, dopo 22 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il 14 febbraio segna il 22° anniversario della scomparsa di Marco Pantani, il famoso ciclista morto nel 2004.

