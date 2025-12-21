Notizie dal mondo ASviS allenare lo sguardo al domani | la sfida della futures literacy

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riproponiamo il testo di Maddalena Binda, della Redazione dell’ASviS, diretta dal professor Enrico Giovannini, registrato sul sito ASviS il 2.12.2025. Il documento ASviS, realizzato nell’ambito del progetto Ecosistema Futuro, esplora la necessità di introdurre l’alfabetizzazione ai futuri nel sistema educativo italiano, proponendo strumenti e attività concrete. E se  immaginare gli scenari futuri  non fosse più solo un esercizio teorico, ma  una competenza essenziale? È la direzione indicata dal  Patto sul futuro  approvato dalle Nazioni Unite nel 2024, che invita gli Stati a dotarsi di politiche “consapevoli del futuro” e a proteggere i diritti delle future generazioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Rapporto ASviS: "La sostenibilità non è un fastidio ma un investimento sul futuro" - L'Italia migliora solo su tre Obiettivi su 17 (istruzione, parità di genere, clima).

