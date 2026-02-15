Nasce una nuova collaborazione tra il Cus Pisa & Vespa Club Pisa

Il Cus Pisa ha ufficialmente avviato una partnership con il Vespa Club Pisa, segnando un primo passo tra l’università e il club motoristico più antico della città, nato nel 1949. La collaborazione mira a organizzare eventi congiunti, coinvolgendo studenti e appassionati di motori. Questa iniziativa porta anche alla realizzazione di raduni e attività sportive, con l’obiettivo di rafforzare i legami tra il mondo accademico e la passione per le due ruote.

Per la prima volta, il mondo sportivo universitario stringe un accordo con il sodalizio motoristico più vecchio della città nato nel lontano 1949. Il Vespa Club Pisa Asd che ha le competenze e le strutture necessarie per lo svolgimento dei corsi di 'Regolarità in Vespa' e 'Vespa Gimkana', grazie ad istruttori qualificati, collaborerà di qui in avanti con il Cus Pisa che si è reso subito interessato a promuovere nuove attività sportive per i propri tesserati. “Le parti si impegnano a collaborare per promuovere i corsi di 'Regolarità in Vespa' e 'Vespa Gimkana' attraverso i propri canali di comunicazione, per i propri tesserati ma specialmente per gli studenti universitari.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Cus Pisa e Vespa Club organizzano una gara di regolarità e gimkana, coinvolgendo studenti e appassionati di motori.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.