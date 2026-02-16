Cus Pisa e Vespa Club | una sfida a motore per studenti e appassionati Corsi di regolarità e gimkana in arrivo
Cus Pisa e Vespa Club organizzano una gara di regolarità e gimkana, coinvolgendo studenti e appassionati di motori. La manifestazione mira a unire giovani e veterani, offrendo un’occasione di divertirsi e migliorare le proprie capacità di guida. La competizione si svolgerà nel centro di Pisa, tra strade e piazze storiche, e si prevede una partecipazione numerosa.
Una Nuova Sinergia tra Sport e Tradizione: Cus Pisa e Vespa Club Uniti per una Scommessa Innovativa. Pisa si prepara a una stagione sportiva insolita. Il Centro Universitario Sportivo di Pisa (Cus Pisa) e il Vespa Club Pisa Asd hanno siglato un accordo inedito il 15 febbraio 2026, aprendo le porte a corsi di ‘Regolarità in Vespa’ e ‘Vespa Gimkana’ per studenti e appassionati. L’iniziativa mira a valorizzare il territorio e a promuovere una disciplina motoristica radicata nella cultura italiana. Un Ponte tra Generazioni e Passioni. L’accordo rappresenta un’unione significativa tra due realtà pisane con una storia solida.🔗 Leggi su Ameve.eu
Nasce una nuova collaborazione tra il Cus Pisa & Vespa Club Pisa
Il Cus Pisa e il Vespa Club Pisa hanno annunciato una nuova collaborazione, unendo sport universitario e motociclismo in città.
Basket, sfida da testacoda a Pisa tra il CUS e Grosseto, capolista in Divisione RegionaleLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Nasce una nuova collaborazione tra il Cus Pisa & Vespa Club Pisa.
Al Cus arriva Sport aperto: l’attività fisica come mezzo di integrazione e inclusionePisa, 18 maggio 2023 – Si terrà sabato 20 maggio alCentro Universitario Sportivo di via Chiarugi Sport Aperto, lo sport come mezzo di integrazione, inclusione e cultura, un evento gratuito aperto a ... lanazione.it
Domani gli arancioni andranno a Pisa, per fare una amichevole contro il CUS Pisa, in vista del campionato outdoor di Serie B che inizierà settimana prossima. Una prima prova importante per mettere in pratica tutto ciò che è stato provato finora in allenamento facebook