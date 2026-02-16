Cus Pisa e Vespa Club | una sfida a motore per studenti e appassionati Corsi di regolarità e gimkana in arrivo

Cus Pisa e Vespa Club organizzano una gara di regolarità e gimkana, coinvolgendo studenti e appassionati di motori. La manifestazione mira a unire giovani e veterani, offrendo un’occasione di divertirsi e migliorare le proprie capacità di guida. La competizione si svolgerà nel centro di Pisa, tra strade e piazze storiche, e si prevede una partecipazione numerosa.

Una Nuova Sinergia tra Sport e Tradizione: Cus Pisa e Vespa Club Uniti per una Scommessa Innovativa. Pisa si prepara a una stagione sportiva insolita. Il Centro Universitario Sportivo di Pisa (Cus Pisa) e il Vespa Club Pisa Asd hanno siglato un accordo inedito il 15 febbraio 2026, aprendo le porte a corsi di ‘Regolarità in Vespa’ e ‘Vespa Gimkana’ per studenti e appassionati. L’iniziativa mira a valorizzare il territorio e a promuovere una disciplina motoristica radicata nella cultura italiana. Un Ponte tra Generazioni e Passioni. L’accordo rappresenta un’unione significativa tra due realtà pisane con una storia solida.🔗 Leggi su Ameve.eu

