Autismo e sport | a Catania nasce SPORT-AUT per promuovere inclusione e partecipazione

Presentazione ufficiale del progetto. Mercoledì 10 dicembre alle ore 10, nella sala Giunta di Palazzo degli Elefanti, verrà presentato ufficialmente SPORT-AUT, un innovativo progetto che utilizza lo sport come strumento di inclusione sociale per le persone con disturbo dello spettro autistico e per le loro famiglie. Sport, benessere e crescita personale. L'iniziativa è pensata per migliorare concretamente la qualità della vita dei partecipanti attraverso attività sportive organizzate e adattate. L'obiettivo è favorire benessere psicofisico, autonomia e socializzazione, elementi fondamentali per un percorso di crescita equilibrato.

